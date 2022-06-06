Захарова: страны, не пропустившие самолет Лаврова, закрыли очередной канал связи

Страны, соседствующие с Сербией – Болгария, Черногория и Северная Македония – сегодня сообщили о закрытии воздушного пространства для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр иностранных дел России должен был 6-7 июня прилететь в Белград на переговоры.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В эфире итальянского телеканала La7 она сообщила о закрытии воздушного пространства для рейса Лаврова, а затем отметила, что страны-участницы ЕС и НАТО "закрыли очередной канал связи". Россия, со своей стороны, железный занавес опускать не будет, отметила Захарова.

Логистикой визита Сергея Лаврова занимался лично президент Сербии Александр Вучич. Вечером 6 июня Вучич выступит перед своими гражданами из-за ситуации с отменой полета Лаврова.