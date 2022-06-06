Сергей Лавров: договариваться с Европой больше не стоит

Произошло немыслимое – так на Смоленской площади прокомментировали отказ трех европейских стран пропустить самолет российского министра иностранных дел.

В понедельник Сергей Лавров должен был вылететь в Белград. Но Болгария, Северная Македония и Черногория – все это государства, входящие в НАТО – закрыли свое небо. И вместо рабочего визита в Сербию главе нашего внешнеполитического ведомства пришлось давать пресс-конференцию в Москве.

"Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии – по крайней мере, на российском направлении. Если визит министра иностранных дел России в Сербию воспринимается, как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то дела на Западе совсем плохи", – заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

По мнению Сергея Лаврова, действия Софии, Скопье и Подгорицы – не что иное, как наглядная демонстрация самых низкопробных методов давления на тех, кто руководствуется национальными интересами и не желает жертвовать своим политическим достоинством.

В Кремле отметили – такие действия, хоть и вносят дискомфорт, но не способны помешать работе российской дипломатии.

"Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, к представителям высокого уровня нашей страны могут доставить определенные проблемы, могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время. Но мы убеждены, что так или иначе каким-то образом существенно помешать продолжению контактов нашей страны с теми странами, особенно с дружественными странами, такими как Сербия, эти враждебные действия не смогут", – заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

Брюссельским кукловодам – как выразился Сергей Лавров – видимо, очень не хочется, чтобы два государства с братскими связями продолжали стратегическое партнерство. Особенно на фоне оголтелых антироссийских санкций. Тем более, что Сербия – как гордо заявлял ее президент – единственная в Европе, которая не присоединилась к этим ограничениям.

В понедельник Александр Вучич встретился с главой российской дипмиссии в Белграде. До этого он лично пытался согласовать маршрут Сергея Лаврова, но запрет трех стран так и остался в силе.

"Это просто хамство. Конечно, не пустили не эти страны, которые абсолютно лишены возможности проводить самостоятельную внешнюю политику. Это не Болгария, не Черногория, и не другие. Не пустили их хозяева из Вашингтона. Они боятся диалога открытого диалога, который Россия ведет с теми европейскими странами, которые к этому диалогу готовы. Их это не устраивают. И они таким образом подвергают санкциям Сербию, а не Россию", – уверен Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Свое истинное лицо Запад в полной мере продемонстрировал во время бомбардировок Югославии в 1999-м. Операцию НАТО тогда цинично назвали "Милосердный ангел". Хотя от резни в Косово сербов спасали именно российские миротворцы.

Но незадолго до нынешней поездки Сергея Лаврова американский посол в Белграде Кристофер Хилл заявил, что республика "не должна смотреть на Россию, чтобы урегулировать проблему Косовской автономии". А, наоборот, сотрудничать с Евросоюзом и даже вступить в НАТО.

"И в отношении сербских муниципалитетов в Косово, и в отношении Донбасса Евросоюз торжественно обещал поддержать особый статус и севера Косова, и востока Украины. Но, вы знаете, линия Брюсселя на Балканах и на Украине – она, по сути, одна и та же. Только на Балканах Евросоюз благоволит тем, кто ущемляет интересы сербов, а на Украине НАТО и Евросоюз поддерживают режим, который давно объявил войну всему русскому", – отметил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

В рамках несостоявшегося визита в Сербию Сергей Лавров должен был посетить и монумент освободителям Белграда. Как и в 2015-м, когда министр возлагал там венки. И теперь тоже планировал оставить запись в книге почетных гостей. О том, что две наши страны достойны памяти советских и югославских воинов в борьбе с фашизмом в годы второй мировой. И не позволят возродить нацизм.

Иностранные журналисты тут же спросили – как собирается Россия отвечать на поставки Западом реактивных систем залпового огня на Украину.

"Путин уже комментировал ситуацию, которая сложится в связи с поступлением новых вооружений. Могу только добавить – чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружение, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, с которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации", – предупредил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

Что же касается отношений с Европой, то здесь главный геополитический вывод – по мнению Сергея Лаврова – один. Договариваться о чем-то и быть уверенным в выполнении соглашений больше не стоит.

А вот отношения России с Сербией разрушить никому не удастся. Министр иностранных дел республики уже приглашен в Москву. Остается надеяться, что ему небо закрыть не сумеют.

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