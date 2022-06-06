Косачев о ситуации с Лавровым: этот демарш – не про самолет

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев​​​ заявил, что запрет властей Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет в их воздушном пространстве самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова требует предельно жесткого ответа.

По мнению Косачева, демарш трех балканских стран направлен против России и Сербии как государств. Их реакция должна быть совместной, написал Косачев в Telegram в понедельник.

"Нынешний демарш, разумеется, не про самолёт. Реакция, надеюсь, будет не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было", – считает Косачев.

Вице-спикер Совета Федерации напомнил далее, что Болгария, Черногория и Северная Македония вступили в НАТО, а значит – лишились суверенитета всерьёз и надолго. Сенатор уверен, что без указаний из Вашингтона в этой антироссийской акции не обошлось.

"Евросоюз для них – что для членов, что для аспирантов – всего лишь прикрытие этого позорного обстоятельства", – заявил сенатор.

По мнению Косачева, НАТО вмешалось в отношения двух стран, не входящих в альянс, тем самым стараясь "захватить и подчинить себе" остающуюся часть Европы.

Следующий на очереди в списке стратегических целей – КНР, подчеркнул Косачев.