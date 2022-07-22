Омбудсмен: пострадавшая от нападения обезьяны девочка идет на поправку

Пострадавшая от нападения обезьяны в Подмосковье девочка Паулина из семьи, приехавшей из Луганской народной республики, идет на поправку. Компетентные органы будут настаивать на компенсации ребенку.

О состоянии пострадавшей от нападения обезьяны в подмосковных Мытищах в своем telegram-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам омбудсмена, вместе с послом ЛНР в России Родионом Мирошником они посетили девочку в больничной палате. У ребенка пострадали пальцы на руке и ноге, порваны сухожилия. Однако, "самое страшное позади": прошла операция, девочка Паулина идет на поправку.

"Семья приехала из ЛНР совсем недавно. Собираются остаться на постоянное жительство у нас в Московской области. Посольство будет помогать с оформлением гражданства и документов. Старшего братика Паулины уже определили в школу, в первый класс", – написала Ксения Мишонова.

Омбудсмен также подчеркнула, что виновные будут наказаны, а компетентные органы будут добиваться компенсации для ребенка в связи с происшествием.

Ранее в связи с происшествием в мытищинском селе Терпигорьево СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности. По информации следователей, обезьяна сбежала из вольера на соседнем участке и напала на ребенка. "Как сообщили соседи, у подозреваемого уже очень "своевременное" прединфарктное состояние", – отметил в своем telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.