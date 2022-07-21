Семья пострадавшей из-за обезьяны девочки приехала из Харькова

Семья пострадавшей из-за обезьяны двухлетней девочки приехала в Мытищи из Харькова. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова​​​.

Омбудсмен также уточнила, что ребенок в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Владелец обезьяны установлен. Правоохранители выясняют, на каких основаниях животное содержалось в частном зоопарке.

Мишонова заявила, что намерена добиваться привлечения хозяина животного к ответственности, а также взыскания компенсации за нанесенный ущерб здоровью девочки. Кроме того, омбудсмен размышляет над тем, чтобы поднять вопрос о существовании частных зоопарков и содержании диких животных.

Напомним, инцидент произошел в деревне Терпигорьево, расположенной в городском округе Мытищи. По предварительной информации, обезьяна сбежала из вольера, перебралась на соседний участок и атаковала игравших там детей.