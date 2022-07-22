Мытищинская обезьяна против луганской девочки: детали нападения

Подмосковные следователи возбудили уже второе уголовное дело после нападения злобной обезьяны на маленькую девочку. У правоохранителей возникли вопросы не только к хозяину частного зоопарка, но и к чиновникам, которые не уследили за опасным зверинцем в коттеджном поселке.

Девочку, которая пострадала от обезьяны, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Зубы животного порвали сухожилия руки девочки, но медики смогли сохранить ее подвижность, малышка идет на поправку.

Жуткую атаку зверя зафиксировала камера видеонаблюдения. Разъяренная обезьяна набросилась на девочку в тот момент, когда та играла с другими детьми. Животное вцепилось ей в ногу, сбросило с лестницы и стало кусать. Спасти ребенка удалось лишь родителям, причем отогнать примата вышло не сразу.

После происшествия опасное животное поймали и заточили в один из вольеров. Компетентные органы проверили его на прочность, так же как и другие клетки и ограждения, а та самая обезьяна равнодушно наблюдала за происходящим.

"Дознавателем отдела дознания МУ МВД России "Мытищинское" по факту нападения обезьяны на девочку 2020 года рождения и причинения ей телесных повреждений возбужденно уголовное дело", – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Домашний зоопарк находится на территории дачного участка скандального адвоката Леонида Розенблюма. В 1995 году его вместе с двумя охранниками обвиняли в групповом изнасиловании. Юристу назначили условное наказание.

Соседи рассказывают, что в последние годы дела у хозяина особняка были не очень.

"В прямом смысле больной человек. У него сахарный диабет, сейчас с сердцем мучается. – рассказывает один из соседей. – Они рядом со мной давно живут. Знаю, что и обезьяны были, и собаки, и павлины".

В конце мая на территории особняка случился пожар. По некоторым данным, одна из обезьян смогла раскурочить электропроводку, из-за чего произошло короткое замыкание. Местные власти знали об этом пожаре и об экзотических животных, но почему-то закрывали глаза на домашний зоопарк. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело о халатности.

Обезьяны, несмотря на свой милый вид и озорной характер, – весьма опасные животные, отмечают эксперты. В дикой природе они не уступают в силе многим зубастым хищникам. Человеческий детеныш для них – легкая добыча. В Таиланде обезьянка-артистка во время выступления перед публикой набросилась на ребенка, который из детского любопытства просто потянулся рукой к животному.

Справиться с хваткой приматов не способны и взрослые люди. Индонезийский орангутанг обратил внимание на симпатичную туристку и схватил ее крепко за руку. Поначалу ухаживания навязчивого кавалера казались милым жестом, но дикий зверь и не думал отпускать девушку, сжимая ее кисть все крепче и крепче. К счастью, затем отпустил в обмен на фрукты, никто не пострадал. Драться было бесполезно – любая крупная обезьяна в пять раз сильней человека.

Эксперты считают, что беглый примат, который набросился на ребенка в Подмосковье, находился в состоянии стресса. Возможно сказался пожар, а может быть условия содержания животного были далеко не самим лучшими.

"Когда обезьянка сбегает из вольера, из зоопарка, ее естественная реакция – куда-то спрятаться, убежать, а здесь целенаправленная агрессия, безудержная такая. Есть предположение, что были нарушены гигиенические, ветеринарные требования содержания животного, из-за чего у него проблемы с психикой возникли", – считает ветеринар Михаил Шеляков.

Драматизм этого нападения еще и в том, что семья пострадавшей девочки приехала в Подмосковье из Луганской народной республики. Переезд произошел ради безопасности ребенка, а тут такое соседство.