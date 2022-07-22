Перемирие с Россией без возврата территорий: мнение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал в пятницу интервью газете The Wall Street Journal, в котором заявил, что возможное перемирие с Россией без возврата утраченных территорий не приемлемо, так как даст РФ передышку для новой атаки.

Конфликт, по мнению Зеленского, продолжится и далее. Но его заморозка означает паузу, во время которой Россия сможет отдышаться и начать все заново. Два-три года перерыва и Россия захватит еще два региона, уверен украинский президент, а потом повторит все это еще раз.

"Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики", – приводит ТАСС слова Зеленского.