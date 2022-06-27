Белый дом и Елисейский дворец уточнили, что сказал Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что затягивание военных действий не в интересах украинского народа. В видеообращении к лидерам G7 украинский лидер попросил учесть это при планировании военной помощи Киеву и "максимально использовать следующие несколько месяцев".

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Зеленский высказался против затяжного конфликта с Россией. Президент Украины заявил, что пока время для дипломатического решения не наступило, но боевые действия должны закончиться до конца года.

"Украина будет вести переговоры, когда она будет располагать возможностями для этого. То есть, когда она восстановит позицию силы", – сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Саммит G7 под председательством ФРГ проходит с 26 до 28 июня в Баварии, пишет РИА Новости.