"Нашли и покарали": уничтожены наемники, издевавшиеся над русскими

В Минобороны России сообщили новые подробности о спецоперации на Украине.

26 июня в нескольких километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (ЛНР) были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников. Их общая численность составляла 14 человек.

Первая ликвидированная группа состояла из граждан различных европейских государств. Во вторую входили только наемники из Грузии, в их числе и те, кто именует себя "грузинским легионом". В Минобороны обратили внимание на то, что в рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Среди уничтоженных грузинских боевиков есть те, кто зверски истязал и убивал российских военных под Киевом в марте этого года.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что ведомство обладает информацией по каждому наемнику, который причастен к издевательствам над русскими. "Мы их нашли и покарали", — отметили в ведомстве.

В Минобороны России также сообщили о том, что украинское командование пытается остановить хаотичное бегство украинских военнослужащих в районе Лисичанска. Для этого в район населенного пункта Волчеяровка был направлен "заградотряд" нацистского формирования "Правый сектор" (запрещено на территории России).

Кроме того, в 27 районах уничтожена живая сила и военная техника ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в украинских войсках царят пьянство, наркомания и дезертирство.