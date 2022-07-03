Белый дом: время для переговоров РФ и Украины еще не пришло

"Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас не подходящее время для такого рода обсуждений, и президент Владимир Путин определенно не продемонстрировал признаков интереса к переговорам", – пояснил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби телеканалу Fox News.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи. В частности, в него войдут западные системы противовоздушной обороны, артиллерийские установки и снаряды, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS.