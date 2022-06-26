США и ФРГ считают, что конфликт на Украине должен разрешиться дипломатически

Вашингтон и Берлин едины во мнении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом перед саммитом Большой семерки в Германии заявил высокопоставленный представитель Белого дома. По мнению Джо Байдена и Олафа Шольца нужно добиваться дипломатического завершения конфликта.

Байден и Шольц согласны с украинским президентом Владимиром Зеленским, что "в итоге нужно найти решение этого конфликта на переговорах", продолжил представитель администрации США. Он, правда, добавил, что стороны не вдавались в конкретные детали того, как всего этого добиться. Кроме того, США и ФРГ будут оказывать помощь Украине в сфере безопасности.

РИА Новости напоминает, что саммит G7 пройдет в Баварии 26-28 июня в замке Эльмау.

Байден уже приехал на саммит. Его вертолет досрочно приземлился в Пёметсриде в 40 километрах от Эльмау. Это было связано с тем, что пилоты президентского вертолета не отрепетировали посадку у замка. Дальнейший путь Байден преодолел на автомобиле. Главная улица Гармиш-Партенкирхена была перекрыта на 1 час 40 минут. На этой встрече лидеры G7 хотят договориться о новых антироссийских санкциях, в частности, об отказе от покупок российского золота.

По видеосвязи в заседании глав стран Большой семерки примет участие украинский президент Владимир Зеленский. Среди участников саммита также лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии.

После саммита G7 30 июня 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Москву.

В это время в Мадриде будет проходить саммит НАТО, который стартует 28 июня.