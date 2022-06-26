Байден: России не удалось разрушить единство Запада

Президент США Джозеф Байден напомнил европейским странам о необходимости сохранять единство, чтобы успешно противостоять России.

"Мы должны держаться вместе", – заявил американский канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перед началом двусторонних переговоров. Встреча проходит в рамках саммита G7 в Баварии.

По мнению Байдена, президент России планировал разобщить западных союзников и посеять раздор среди членов НАТО, однако этого не произошло.

"Эти вызовы сделают нас сильнее", – выразил уверенность президент США.

В "большую семерку" (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Ранее сообщалось, что на саммите лидеры западных стран хотят договориться о запрете на импорт золота из России.