Москва прорывает блокаду на экспорт, которую установил Запад. Россия и ООН заключили меморандум о содействии поставкам на мировой рынок российского продовольствия и удобрений. Еще один документ, подписанный в Стамбуле, определяет условия, при которых обеспечат вывоз украинского зерна. Например, все корабли будут тщательно досматривать на предмет оружия.

Документы, которые сегодня подписали, разрабатывали более двух недель, и именно российские предложения легли в основу итоговых соглашений. Главный документ, который сегодня был подписан, касается разблокировки экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. И здесь содействие окажет Организация объединенных наций.

"Речь идет не только о начале вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов, но и, безусловно, работы в этом же направлении по сельскохозяйственной продукции, по вывозу удобрений из российских портов. О чем мы сегодня говорили с господином Гутерришем. И о чем был подписан соответствующий документ со стороны генерального секретаря Организации Объединенных Наций", – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также был завизирован документ, который разблокирует поставки украинского зерна. Но здесь во главу угла ставится безопасность тех судов, которые будут осуществлять эту доставку. Будет осуществляться полный досмотр этих кораблей, чтобы не допустить провокаций.

"Нас, естественно интересовало то, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты, дабы избежать завоза туда вооружений, военной техники, которое бы позволило продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины", – отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На самом деле российские власти уже не раз заявляли, что у Киева была возможность поставлять свою сельскохозяйственную продукцию мировому сообществу.

"Мы давно сказали об этом. Если говорить точно, то больше двух месяцев назад. По поручению нашего президента нами создан морской гуманитарный коридор для того, чтобы можно было вывозить продукцию сельскохозяйственного значения из украинских портов. Проблема была в одном – это разминирование внутри портов. Это разминирование препятствовало дальнейшим шагам по реализации этого проекта. В результате больших усилий, усилий со стороны президента Турции господина Эрдогана, встреч и усилий нашего президента, а также господина Гутерриша и Организации Объединенных Наций все эти решения увязали в один пакет. И сегодня мы имеем все предпосылки и все решения для того, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни", – подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы гордимся тем, что можем быть полезны в реализации инициативы, которая сыграет ключевую роль в решении глобального продовольственного кризиса. Мы внесем вклад в предотвращение угрозы голода для миллиардов людей по всему миру", – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Для претворения в жизнь соглашений в Стамбуле будет создан совместный координационный центр. Туда войдут представители России, Турции, Украины и ООН. Центр будет осуществлять контроль и координацию достигнутых сегодня договоренностей.

"Россия на себя взяла те обязательства, которые довольно ясно прописаны в этом документе. Мы не будем пользоваться тем, что в данном случае порты будут разминированы и открыты", – отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Россия и Украина преодолели препятствия, чтобы проложить путь инициативе, которая будет служить общим интересам. Содействие благосостоянию человечества было движущей силой этих переговоров", – подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме прочего, министр обороны Сергей Шойгу сегодня провел личную встречу с министром обороны Турции. Говорилось о ситуации на Ближнем Востоке. Шойгу отметил, что сегодня американское присутствие в республике фактически нарушает все международные нормы. Кроме того, американские военные попросту заблокировали месторождения углеводородов. А на американских базах сегодня есть все условия для подготовки террористических формирований.

Конечно, главное событие сегодняшнего дня – разблокировка поставок российской сельскохозяйственной продукции из России и удобрений на мировую арену при содействии Организации Объединенных Наций – коллективному Западу вряд ли понравится. Поэтому акценты по итогам подписания сегодняшних соглашений они попытаются расставить совсем иные.