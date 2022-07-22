Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании соглашения по зерновому вопросу. Также планируется его встреча с министром обороны Турции Хулуси Акаром, говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции и Украины, а также представителей ООН, на которых российская сторона предоставила свой пакет предложений по вывозу украинского зерна. Как заявлял представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, участники консультаций в основном его поддержали. По данному вопросу была достигнута договоренность.

Планируется создать в Стамбуле координационный центр с присутствием всех заинтересованных сторон. Центр будет контролировать выход из портов и прибытие грузов в пункты назначения, а также обеспечивать безопасность мореплавания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России важно подписание этого документа, особенно на фоне надвигающегося продовольственного кризиса в мире.