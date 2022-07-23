Мост в Херсонской области вновь обстреляли из американской РСЗО

Вооруженные формирования Украины нанесли новый ракетный удар по мосту через реку Ингулец под Херсоном, применив американскую ракетную систему залпового огня HIMARS, передает ТАСС со ссылкой на замглавы Военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Речь идет о Дарьевском мосте в селе Дарьевка. В объект попало семь снарядов.

Он также заявил, что за обстрелами Антоновского моста стоят американские специалисты.

"За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину", – сказал чиновник.

Ранее украинские войска нанесли несколько ударов по дамбе ГЭС в Новой Каховке и Антоновскому мосту через Днепр возле Херсона. Часть пролетов моста была сильно повреждена, движение грузовиков по нему перекрыто. В ночь на четверг Киев вновь пытался нанести ракетный удар по Антоновскому мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты ПВО.

По словам Стремоусова, мост в любом случае будет восстановлен, над этим работают военные и гражданские инженеры, пишет РИА Новости.

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