ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО HIMARS

Украинские националисты нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. По переправе через Днепр с украинской стороны выпустили ракеты из РСЗО HIMARS, уже в третий раз за сутки. В городе прогремели взрывы.

Из-за повреждения дорожного полотна для гражданских автомобилей движение временно перекрыто.

Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, перекрытие Антоновского моста существенно не повлияет на доставку грузов в Херсон. "У нас подготовлена понтонная переправа, паромная переправа", – пояснил чиновник.

В украинском сегменте интернета, в соцсетях поспешили заявить, что цель уничтожена, но власти Херсонской области это опровергли. По ракетам ВСУ отработала ПВО. Все летевшие к мосту снаряды были сбиты. Тем не менее, как сообщают в регионе сейчас, переправа временно закрыта. Мост получил некоторые повреждения, но не разрушен.

Антоновский мост – единственный автомобильно-пешеходный переход через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с городом Алешки. Его протяженность – около 1,4 км, ширина – 25 м.