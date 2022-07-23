Германия признала проблемы с танками, но не обман

Глава МИД Германии Анналена Бербок, отвечая на обвинения польской стороны в обмане по круговым поставкам танков Украине, признала, что с этим есть определенные трудности.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Der Spiegel обвинил правительство ФРГ в нарушении обещания передать польской армии немецкие танки взамен советских Т-72, отправленных на Украину.

Как заявила министр в интервью изданию Bild, круговые поставки функционируют не так, как планировалось, никто не собирается обманывать своих партнеров по НАТО. Заменить танки "по щелчку пальцами" нельзя, это, по ее словам, было понятно изначально.