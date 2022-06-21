Танки для Украины: сделка под угрозой срыва

Издание Business Insider сообщило о том, что под угрозой срыва оказалась сделка между ФРГ и Словакией по передаче Украине танков Т-72, которые стоят на вооружении словацкой армии.

Еще два месяца назад, напоминает издание, Берлин сообщал о том, что Словакия поставит Украине эти танки, а взамен получит от Германии Leopard-2A4, но сделка до сих пор не завершена.

По данным издания, это связано с тем, что Словакия должна поставить Украине 30 боевых машин, тогда как ФРГ готова поставить Словакии лишь 15 танков Leopard-2A4, передает РИА Новости.

"15 танков Leopard не могут быть решением для нас, поскольку нам нужны 30 танков для танкового батальона", – прокомментировала ситуацию представитель минобороны Словакии.

С этой целью, по ее словам, "ведутся переговоры с союзниками, чтобы найти дополнительные формы поддержки Украине".

Ранее издание Spiegel выдвинуло версию о том, что причина нежелания Берлина поставить Киеву танки кроется в опасении, что украинские власти начнут использовать их на территории России.

Свое мнение по этому вопросу в начале июня в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" также высказал немецкий политолог Александр Сосновский.