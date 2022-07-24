Около 60 поколений будут тяжело болеть из-за натовского урана

Бывший начальник Центра радиационной защиты Сербии Радомир Ковачевич считает, что последствия использования снарядов с обедненным ураном на территории страны в 1999 году будут сказываться еще сотни лет.

В интервью изданию "Вечерне новости" ученый-токсиколог заявил, что около 60 поколений сербов будут ощущать на себе последствия отравления.

"Можно ожидать серьезных влияний на потомство и после 1 800 лет. Репродуктивный возраст составляет 30 лет, умножаем этот возраст на 60, и мы получим число, о котором я говорю, то есть 60 поколений", – пояснил профессор Ковачевич.

Период полураспада урана составляет 4,5 миллиарда лет. Если он попадет в организм человека, то может оставаться в нем от 2 до 5 тысяч дней.

"Организм борется, выводит его при помощи работы печени и почек, но если уран попадет в кости, то он больше не выводится", – рассказал профессор Ковачевич.

Постоянная радиоактивность и токсичность урана приводят к заболеванию гематологическими болезнями и раком.

Ковачевич за время своей службы обследовал свыше 200 тысяч человек и опубликовал около 300 научных работ.

Ранее "Вечерне новости" сообщили, что анализы, взятые у двух жертв натовских бомбардировок Сербии, показали превышение ПДК урана в их телах в сотни раз.

Ковачевич считает, что данные из Турина станут важным аргументом в будущих судебных процессах против НАТО.

Сербский адвокат Срджан Алексич с января 2020 года подал три иска против НАТО от имени бывших и действующих сербских и югославских военных.

Сербские иски идентичны 500 искам итальянских солдат, находившихся в 1999 году в Косове и Метохии, из которых более 200 были удовлетворены.

За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана, пишет ТАСС.