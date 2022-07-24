Пробитые каски: украинским неонацистам сильно досталось

В прифронтовых городах пока лишь первые признаки приближения мира, которого здесь все очень ждут. Бойцы на фронте делают все возможное, чтобы победа наступила как можно раньше.

Это недавно освобожденная территория. Сейчас характер боев не городской, а в полях и перелесках. Наши подразделения выбивают из укрепрайонов противника. Наши занимают новые позиции и в полях, и в лесах. Вот кадры с беспилотника – перед атакой сначала артиллерия разбирает опорный пункт украинских силовиков.

Окопы, которые еще недавно занимали украинские бандформирования, сейчас проверяют бойцы разведки 2-й бригады Луганской республики. Украинское командование планировало держать эту линию долго. Его планы разрушены.

На фронте боевое братство становится крепче. Многие и после полученных ранений возвращаются в строй, чтобы помочь своим.

С разведчиком с позывным Хомяк едем по обгоревшим фронтовым полям. Житель Донбасса, до 2014 года воевать не собирался. Ремонтировал машины. Теперь каждый день на передовой. "Это моя земля. Она меня кормит и поит. Страшно, не страшно, а задачу выполнять надо. Командир поставил нам задачу – надо ее выполнить", – говорит Хомяк.

Фронт для сил Луганской республики сейчас проходит уже на подступах к городам Северск, Соледар, Артемовск. Передовые отряды заходят на окраины этих населенных пунктов. Сгоревшая украинская техника на передовой. Боекомплект в разбросе. Прямое попадание – сработала артиллерия. Гранаты разбросаны.

Работают луганчане совместно с российской армией. Активное наступление наших сил на фронте – это в том числе испытание серьезное и для техники. Ремонт требуется достаточно часто, и вот эти танки в ближайшее время вновь отправятся на передовую.

Отдельный ремонтный батальон Южного военного округа Российской армии работает во взаимодействии с местными подразделениями в непосредственной близости к линии фронта.

"Наша военная техника обладает высокой живучестью и простой ремонтопригодностью, что позволяет в кратчайшие сроки восстановить ее и отправить экипажам на передовую. Часть сил батальона используется для восстановительных работ непосредственно на передовой – в окопах, блиндажах и укрытиях", – рассказал заместитель командира ремонтного батальона.

Артиллерия обеспечивает превосходство на поле боя. Отсюда украинские солдаты пытались обстреливать наши подразделения, но из этих укрепрайонов их выбили. Разбросанные пробитые каски убедительнее любых слов показывают: украинским неонацистам здесь досталось сильно.

Противник, огрызаясь, наносит удары по мирным городам. Ракеты американского производства падают на дома города Стаханова. Американцы давно не только ведут поставки оружия киевскому режиму, но и разведку ведут в Донбассе. Причем использовали даже ОБСЕ. Вот бывший сотрудник этой организации был завербован ЦРУ. Все рассказал, в том числе о спецподготовке в США. Он передавал в ЦРУ сведения о передвижении наших войск. Шпион раскрыт, задержан, дает показания. Уже не мешает очищать Донбасс от неонацизма. На фронте это делают союзные силы.

В тылу другая работа актуальнее – восстановление после боев. В прифронтовых городах пока лишь первые признаки приближения мира, которого здесь все очень ждут. Бойцы на фронте делают все возможное, чтобы победа наступила как можно раньше.

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