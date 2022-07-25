Эксперт: государству пора выходить на первый план

Государству нужно показать, что оно есть, что оно защищает тех, кто ему верит, что оно слушает и слышит народ. Об этом заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" российский политолог Дмитрий Евстафьев.

Ведущий программы Владимир Соловьев в эфире сообщил о том, что некая организация "Альянс учителей" выдала иностранным спецслужбам личные данные российских учителей, работающих в Донбассе.

Политолог Дмитрий Евстафьев сказал, что действия этой организации – классический случай государственной измены; необходимо крайне тщательное расследование. Также, по его словам, это является своеобразным тестом для государства. Способно ли оно защитить гражданских людей, которые поехали в Донбасс, или нет.

"Деятельность подобного рода организаций направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России, разорвать обратную связь между общество и властью, чтобы ухудшить настроения в значимых социальных группах (учителя, врачи)", – сказал Дмитрий Евстафьев.

Он предположил, что государству пора выходить на первый план с точки зрения регулирования общественных отношений. Период отсиживания в тени, управления нарративами – затянулся.

"Государству нужно показать, что оно есть, что оно защищает тех, кто ему верит, что оно слушает и слышит народ. Потому что ситуация острая", – продолжил политолог.

По его мнению, последние месяцы специальной военной операции показали, во-первых, что во всем мире есть только две страны, у которых есть военные ресурсы на относительно длительную военную операцию. Это РФ и США. Китай – под вопросом, так как еще не доказал, но, возможно, еще докажет.

"Во-вторых, пока еще никто не доказал, включая нас, что есть ресурсы на длительную гибридную войну. Сейчас идет этот процесс доказывания друг другу. Это касается внутренней социальной связанности и устойчивости всех государственных систем", – сказал эксперт.

Также он отметил, что тотальная и длительная гибридная война начинает приобретать характер религиозной войны. Но далеко не все игроки готовы к такому переходу.