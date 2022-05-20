Евстафьев: главные тесты для России – здравый смысл и связь с обществом

России не стоит ввязываться в информационные войны, нужно решать реальные задачи. Такое мнение политолог Дмитрий Евстафьев выразил в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Нас раз за разом пытаются затолкать в модель пиар-войны имени Арестовича. Сиюминутный хайп, информационный успех, жуткая перемога. Что будет завтра – не важно" – пояснил эксперт.

Он допустил, что Россия может проиграть в информационной войне, но при должна выиграть в реальности в главном – социальном интегрировании освобожденных территорий.

Также Евстафьев отметил, что российская государственность постоянно проходит серьезные стресс-тесты. В начале спецоперации на Украине РФ прошла тест на социальную устойчивость. Сейчас России предстоит пройти тест на здравый смысл. "Все хорошо, что к победе ведет. Главное – бой. Остальное не в счет", – пояснил эксперт.

Другой по его мнению важный тест для страны – способность обратной связи с обществом. "Общество поймет. Оно готово терпеть. Но с ним надо говорить", – заключил Евстафьев.

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