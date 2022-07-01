Евстафьев: прошедшие саммиты G7 и НАТО были про прошлое

Для России в ближайшее время стоит вопрос выработки своей промышленной политики, чтобы иметь весомый голос в мире. Такое мнение в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал политолог Дмитрий Евстафьев.

Он отметил, что при этом у России должны быть выполнены два условия: победа в спецоперации на Украине и обеспечение промышленного потенциала.

Кроме того, эксперт обратил внимание на прошедшие мировые саммиты – БРИКС, Каспийский саммит, G7, саммит НАТО.

"Западные саммиты были про прошлое, какие они были великие и как можно любой ценой сохранить это величие сейчас. Они также были про текущую повестку. Ничего про будущее сказано не было", – подчеркнул политолог.

По его мнению, стратегическая концепция НАТО не про будущее, она фиксирует то, что уже давно существует.

Также Евстафьев обратил внимание на высказывание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который призвал страны НАТО помочь Украине ценой своей безопасности.

"Это означает, что они (страны НАТО) допускают возникновение военной угрозы для себя. Они допускают, что им придется решать проблемы в области безопасности уже здесь и сейчас", – заключил политолог.