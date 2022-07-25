В Хмельницкой области уничтожен склад с боеприпасами к HIMARS

В Хмельницкой области "Калибром" был уничтожен арсенал с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и крупнокалиберным гаубицам М777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования по перевалочной базе в районе села Богдановцы. О какой партии снарядов идет речь, в ведомстве не уточнили.

Ракетному обстрелу подвергся и поселок Константиновка в ДНР, где, по данным Минобороны, дислоцируется 95-ая десантно-штурмовая бригада ВСУ. Жертвами удара стали более 100 военнослужащих, в том числе иностранные наемники.

За минувшие сутки, как сообщил Конашенков, были поражены шесть командно наблюдательных пунктов (в частности, в Орехове Запорожской области и в районах Клугино-Башкировки и Чугуева в Харьковской области), четыре склада боеприпасов (в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска в ДНР), а также радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 в районе поселка Некременное в ДНР.

Были поражены шесть беспилотников у Каменки, Бражковки, Малой Камышевахи в Харьковской области и Харцызска в ДНР.