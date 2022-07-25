Гозмана снимут с федерального розыска

Политика Леонида Гозмана, признанного в России иноагентом, снимут с федерального розыска. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков, ссылаясь на следователя.

По словам защитника, которого цитирует РИА Новости, основания для объявления его клиента в розыск нет: место пребывания политика известно, он не скрывается, неоднократно являлся на допросы.

Ранее имя Гозмана появилось в базе данных МВД в числе объявленных в розыск в связи с уголовной статьей. О какой статье идет речь, не сообщалось. Впоследствии политика задержали в метро и доставили на допрос.

Гозман имеет статус подозреваемого по статье 330.2 УК РФ – "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства". Мера пресечения ему не назначена. По версии защиты, он пропустил срок, в течение которого нужно было подать заявление о двойном гражданстве.