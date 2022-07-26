СМИ Великобритании: Борис Джонсон не хочет уходить в отставку

Борис Джонсон не хочет уходить в отставку, и часть консерваторов по-прежнему готова видеть его премьер-министром Великобритании. Британские СМИ выдали такую информацию прямо перед теледебатами между претендентами на кресло Джонсона.

Как раз в эти минуты начинается схватка в прямом эфире между бывшим главой министерства финансов Риши Сунаком и министром иностранных дел Лиз Трасс. Однако издание The Telegraph заявило, что место не свободно, так как Джонсон в разговоре с другом выразил готовность отозвать заявление об уходе, сделанное 7 июля. При условии, что его поддержат однопартийцы-консерваторы.

Петиция, призывающая включить Бориса Джонсона в список претендентов на пост премьер-министра, набрала уже 10 тысяч голосов. О камбэке Джонсона объявлено на фоне публикаций в британской прессе о том, что многие опрошенные жители Англии не знают в лицо претендентов на кресло премьер-министра, несмотря на обмен ударами в СМИ.

Лиз Трасс обвинила оппонента в излишней мягкости по отношению к России и Китаю. К журналистам таблоида The Sun поступила информация, что Риши Сунак, будучи министром финансов, якобы слишком долго медлил с отказом от поставок российского газа. Тогда как Сунак заявил, что Трасс на посту главы МИД потворствовала опасному укреплению влияния Китая на Великобританию.

Предварительный опрос членов Консервативной партии, которым предстоит голосовать за лидера и будущего главу кабинета министров, показал, что Лиз Трасс пока лидирует. У нее 62 процента голосов, а у Риши Сунака – 38 процентов.