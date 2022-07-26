В Донецке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза

Всю ночь украинские националисты обстреливали Донецк. Артиллерийские атаки усилились к утру – всего за 15 минут по городу нанесли два мощных удара.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщают: киевские силовики били по жилым кварталам из крупнокалиберных орудий и реактивных систем залпового огня "Град". Всего выпустили 27 снарядов.
Незадолго до этого националисты обстреляли Донецк из тяжелого натовского вооружения.
В Буденновском районе вспыхнул сильный пожар. Горит нефтебаза. Огонь видно даже из других частей города. Языки пламени поднимаются на высоту седьмого этажа.