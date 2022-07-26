Россия может запретить иностранным кораблям пользоваться Севморпутем

Иностранные военные корабли смогут заходить в акваторию Северного морского пути только по разрешению России, отмечено в законопроекте, подготовленном Минобороны.

Минобороны предложило пускать иностранные военные корабли и государственные суда в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению российских властей, сообщает РБК.

Министерство подготовило поправки в российский закон "О внутренних морских водах", согласно которым иностранным кораблям необходимо за 90 дней до захода в СМП уведомить об этом российскую сторону по дипломатическим каналам.

При этом российские власти смогут запрещать иностранным кораблям входить в акваторию СМП, если это угрожает внутренней безопасности России и безопасности судоходства по СМП. Объем морских перевозок по СМП растет, как и военная активность некоторых государств в акватории СМП.

Поправки одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности, МИД, ФСБ и Минтранс поддержали предложения Минобороны.

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