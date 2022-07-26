Демографы прогнозируют "широкую вилку" численности россиян

К концу XXI века численность населения России может составить от 67,4 до 216,7 миллиона человек. К такому выводу пришли демографы Высшей школы экономики.

В 2019 году ООН представили не столь оптимистичный прогноз. В Организации предположили ранее, что численность населения РФ упадет до 99,7 миллиона человек к 2078 году.

Учеными разработано 30 сценариев развития событий, треть которых предполагает рост населения до 160 миллионов человек и выше. При этом в пяти вариантах показатель удержится на уровне 146-156 миллионов человек, а в остальных 16 сценариях предусматривается его сокращение ниже 140 миллионов. Между тем в 11 из худших вариантов предполагают спад до отметки ниже 120 миллионов.

По мнению демографов, наиболее вероятным сценарием следует считать снижение численности населения России к концу XXI века до 137,5 миллионов человек. Естественная убыль населения составит 353 тысячи в год, а ежегодный миграционный приток — порядка 245 тысяч.

Как сообщалось, в ходе встречи с молодыми предпринимателями президент РФ Владимир Путин назвал демографию первоочередной задачей, которая стоит сейчас перед страной. Он подчеркнул: россиян должно быть больше и они должны быть здоровы.