Кремль: не стоит связывать поставки газа в Европу с отменой санкций

Россия не увязывает вопрос происходящего уменьшения поставок газа в Европу с вопросом отмены санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле считают неправильным увязывать вопрос об объемах поставок российского газа в Европу с отменой антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Некоторые СМИ сообщили о том, что Россия якобы намерена по-максимуму сокращать поставки газа в Европу, пока ЕС не отменит антироссийские санкции.

"Это совершенно неправильная увязка. Во-первых, не Кремль, а "Газпром". Он является поставщиком. Во-вторых, "Газпром" поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Технические возможности для прокачки уменьшились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания агрегатов затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввел ЕС", – отметил Песков.

Санкции не позволяют оперативно проводить техобслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки газа.

"По мере выполнения этих работ "Газпром" получит возможность прокачивать больше. "Газпром" был и остается надежным гарантом выполнения всех своих обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций", – заключил Песков.

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