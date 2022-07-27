Количество мест в поездах до Калининграда увеличат до 300

"Российские железные дороги" (РЖД) увеличат количество мест в поездах, следующих в Калининград транзитом через Литву.

РЖД договорились с Литвой об увеличении с августа с 250 до 300 человек количества мест в поездах, следующих в Калининград транзитом через Литву, сообщают РЖД в Telegram-канале​​​.

Таким образом, количество пассажиров, которые смогут путешествовать на поездах в Калининград, увеличится почти на 3 тыс. человек в месяц.

В Калининград курсируют четыре поезда: № 29/30 "Янтарь" Москва – Калининград (ежедневно), № 79/80 Санкт-Петербург – Калининград (четыре раза в неделю), № 359/360 Адлер – Калининград (через день), № 148/147 Калининград – Москва (три раза в неделю).

Для пересечения границы Литвы на поезде пассажиры должны иметь упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД, билет на поезд) или шенгенскую визу.

"На территории Литвы предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется", – напоминает РЖД.

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