Эксперт: ни Израиль, ни США не будут атаковать Иран

Израиль не собирается начинать войну против Ирана, у Тегерана нет ядерного оружия, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Ни Израиль, ни США не будут атаковать Иран, заявил бывший сотрудник разведки Израиля в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полная версия программы доступна на платформе "Смотрим").

Он убежден, что ядерная война может начаться только, если какая-то страна окажется перед угрозой уничтожения. А в современном мире такая угроза существует только для России. При этом, по словам Кедми, Россия никогда не угрожала США, не говорила, что хочет изменить американский режим.

Эксперт полагает, что ядерную войну запустит не применение тактического ядерного оружия. Считать, что РФ на это пойдет, ошибка. Война начнется с применения стратегических ядерных сил. При этом американские военные, понимая неизбежность апокалипсиса, как профессионалы, не собираются подставлять свою голову и свою страну под возможное уничтожение, и потому относятся к теме ядерного оружия ответственно.

Чего нельзя сказать о политиках, вроде главы МИД Британии Лиз Трасс или спикера американской Палаты представителей Нэнси Пэлоси, которая подталкивает свою страну к конфликту с Китаем. Им нужен доктор, полагает эксперт.