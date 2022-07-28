События на Украине усилили раскол между востоком и западом Германии

Украинский кризис показал значительный разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на исследование компании Forsa.

По данным опросов, говоря о кризисе на Украине, население востока и запада Германии по-разному оценивают ситуацию.

Жители востока страны (34%) полагают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель.

Наибольшие различия между востоком и западом демонстрирует вопрос поставок оружия. С начала мая от 54% до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают в среднем 32%.

Как сообщает издание, разница между теми, кто считает поддержку Украины со стороны Берлина чрезмерной, на востоке и западе страны в среднем составляет уже 16%, а разница во взглядах на поставки оружия Киеву в среднем составляет даже 26%.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса США и их союзники по НАТО активно поставляют боевую технику Украине. На сайте кабмина ФРГ месяц назад появились списки поставленных вооружений, а также тех вооружений, которые планируется передать Украине, в частности, это 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, 54 БМП M113, которые будут поставлены из Дании при финансировании Германии.

Из-за поставок вооружений Киеву Россия ранее направила ноту странам НАТО.

Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, любые грузы с оружием для ВСУ будут законной целью для Вооруженных сил РФ. В МИД РФ подчеркивали, что страны альянса "играют с огнем".