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Спецоперация России 53 минуты назад

28 июля 2022 18:31

В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД РФ

В Херсонской области и Запорожье появились временные управления МВД РФ. Российские полицейские помогают местным правоохранительным органам. Территориальные органы внутренних дел на данный момент формируются.

Как сообщает МВД, российские полицейские уже охраняют общественный порядок – следят за безопасностью дорожного движения, ищут преступников.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что регион готовится к референдуму о вступлении в состав РФ.

Бюллетени для голосования будут печатать местная типография.

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