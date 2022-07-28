В Херсоне и Запорожье созданы временные управления МВД РФ

В Херсонской области и Запорожье появились временные управления МВД РФ. Российские полицейские помогают местным правоохранительным органам. Территориальные органы внутренних дел на данный момент формируются.

Как сообщает МВД, российские полицейские уже охраняют общественный порядок – следят за безопасностью дорожного движения, ищут преступников. Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что регион готовится к референдуму о вступлении в состав РФ. Бюллетени для голосования будут печатать местная типография.