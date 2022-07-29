Черногория заморозила активы еще двух россиян из санкционного списка

Министерство иностранных дел Черногории объявило о заморозке активов еще двух россиян. По данным местных СМИ, речь идет о фигурантах санкционного списка. Только за 2021 год российские граждане и компании вложили в экономику Черногории 129 миллионов евро, из них 50 миллионов – в недвижимость. Отпугнут ли действия властей страны потенциальных инвесторов?

Если бегло взглянуть на список иностранцев, вложившихся в черногорскую экономику, сразу становится понятно, кому эта страна интересна больше других. Россияне – лидеры по инвестициям в недвижимость на территории балканского государства. За первые четыре месяца этого года россияне купили в Черногории недвижимости более чем на 41 миллион евро.

"Традиционно россияне всегда много покупали в Черногории, их доля была больше половины среди иностранцев. Сербохорватский язык – очень похожий, нет такого сильного барьера, как во многих европейских странах. Плюс понятная культура, приятный климат, береговая линия", – говорит представитель Arton Capital, партнер компании Golden Brown в Черногории Ксения Грищенко.

Но своими экономическими интересами власти Черногории смело поступились, когда европейские государства стали принимать один за другим пакеты антироссийских санкций. Черногория присоединилась к ограничительным мерам. Кроме того, официальная Подгорица выслала несколько российских дипломатов, а местный оператор прекратил транслировать телеканалы "Россия 24", "РТР-Планета", а также RT и RT Documentary. Кульминацией стал запрет пролета самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова. Из-за этого визит дипломата в Сербию пришлось отменить.

"К сожалению, Черногория, после вхождения в НАТО особенно, оказалась в оккупации. Хотя она вооруженная, но в Черногории правят люди, смотрящие за интересами Запада", – комментирует ситуацию председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии Любомир Радинович.

Еще в июне глава МВД Черногории заявил, что имущество россиян, попавших под европейские санкции, будет арестовано. Даже называл цифры – 44 объекта, которые принадлежат 33 гражданам России. Местные СМИ в свою очередь бросились публиковать списки с фамилиями людей, чья недвижимость может быть заблокирована. Оказалось, что черногорские чиновники запутались в данных россиян, а министр внутренних дел сильно преувеличил масштабы санкционных ограничений. Вмешался глава министерства финансов.

"После детальной проверки ограничительного списка было установлено, что вне зависимости от совпадения имен это не одни и те же лица. Ничье имущество не было заморожено, если не было предварительной тщательной проверки", – заявил министр финансов Черногории Александр Дамьянович.

Теперь черногорские СМИ заявляют: пока заблокирована недвижимость двух россиян, попавших под санкции. Прямых доказательств на сайте правительства нет. Но о том, что запретительные бумаги существуют, говорит этот документ – ответ министерства внутренних дел некоммерческой организации, которая запросила информацию о попавших под ограничения объектах. Черногорское МВД пишет: информация конфиденциальная, снова упоминаются 44 объекта недвижимости. То есть факт, что часть россиян потеряла доступ к своему имуществу, как минимум не отрицается. Процедура ареста жилья в Черногории такая же, как и в других странах, которые ввели санкции.

"Осуществляется выезд судебного пристава, смена замков. Далее, если собственник пытается попасть в этот объект недвижимости, его действия приравниваются к незаконному проникновению в жилое помещение", – объясняет адвокат Екатерина Орлова.

По данным черногорских СМИ, под арест попали объекты в Будве (это приморская часть страны) и в Жабляке (это север Черногории). Пока владельцы недвижимости будут под санкциями, они не смогут распоряжаться своим имуществом. Любая сделка будет возможна только после того, как собственника вычеркнут из санкционного списка. Но то, что Черногория начала арестовывать собственность россиян, пока не влияет на спрос со стороны инвесторов. Наши соотечественники, которых санкции не коснулись, по-прежнему готовы вкладываться в черногорскую недвижимость и находят способы оплатить покупку через иностранные банки.