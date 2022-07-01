Болгария высылает российских дипломатов. Как ответит Москва

У посольства лишь малая часть тех, кто дорожит дружбой. В руках флаги России и Болгарии. Такие похожие, как и два народа – общая вера, письменность, история.

"Решение нашего премьера в отставке глубоко ошибочное и, я бы даже сказала, преступное. Я ратую за Болгарию, я глубоко убеждена, что сотрудничество и активные связи и дружба с Россией отвечают, в первую очередь, интересам Болгарии", – говорит председатель Союза болгарских журналистов говорит Снежана Тодорова.

До полудня сохранялась надежда, что МИД Болгарии адекватно ответит на ноту российского посольства. Но София предпочла конфликт – все же выслать 70 дипломатов. Штат посольства России уменьшится критически – вдвое.

"Я буду, безусловно, ставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства. Потому, что фактически эти действия болгарского правительства сделали посольство нефункционирующим", – поясняет чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Болгарии Элонора Митрофанова.

А это уже проблема для Софии. Ответная мера – высылка равного количества болгарских дипломатов. С учетом того, что Москве их всего два десятка, речь идет о закрытии посольства Болгарии. Софии грозит разрыв дипотношений с Москвой.

"Надеюсь, что премьер-министр в отставке принял это решение на базе солидной и достоверной информации, а также хорошо его обдумал. И с точки зрения масштабов, и с точки зрения последствий", – заявил президент Болгарии Румен Радев.

Примечательно, премьер Кирил Петков в разгар кризиса уехал из Софии. Уловка не дать конфликту разрешиться. Десять дней назад парламент объявил Петкову вотум недоверия, всего через полгода после вступления в должность. Правительство Петкова одним из первых отказалось платить в рублях за российский газ и в итоге потеряло поддержку из-за растущей инфляции. Лишившись кресла, являясь премьером лишь формально, Петков снова сделал ставку на русофобию. Бартер с Вашингтоном – портфель в обмен на лоббизм.

"Им очень важно хоть как-то закрепить свои позиции в Черноморском бассейне. Они понимают, что Стамбул ведет себя все более независимо по отношению к Вашингтону, они понимают, что Румынии им маловато будет, и поэтому они, судя по всему, делают ставку на Болгарию", – считает член Совета Федерации РФ Андрей Климов.

"Мы не позволим зарубежным дипломатам выдвигать ультиматумы. Мы достигли исторической вехи. Мы можем либо продолжить перемены для процветающей нации, либо рискнуть вернуться к закулисным сделкам, марионеточному управлению и обслуживанию иностранных интересов", – заявил премьер Петков.

Решение Петкова выслать российских дипломатов максимально отвечает антироссийскому тренду НАТО и Евросоюза.

"Европейский союз сожалеет о необоснованной угрозе Российской Федерации разорвать дипломатические отношения с Болгарией в ответ на решение Болгарии, полностью соответствующее международному праву, выслать 70 сотрудников российского посольства, которые действовали в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях", – сообщили в Еврокомиссии.

Даже болгарские политики считают этот скандал потрясающим примером манипуляции. Со стороны премьера – явная клевета на российских дипломатов.

"Он лжец. Нет ни одного отчета спецслужб, нет решения Совета. Есть устные распоряжения от Петкова. Дипломатов выслали по спискам, по личной просьбе премьер-министра. Первый список, через три дня – второй список, чтобы было нужное ему количество. Это так отвратительно", – говорят политики.

При этом обычные люди к России и русским по-прежнему относятся с симпатией. Особенно, когда речь идет о туристах.

"На русскоязычных смотрят как на туристов, которые приехали. Соответственно, это источник дохода. С них берут немножко дороже, когда они не говорят по-болгарски, как в каждой нормальной туристической стране", – признаются местные жители.

Впрочем, уже сейчас многие россияне продают свои квартиры в Болгарии. Из-за санкций их невозможно содержать, а муниципалитеты, пользуясь этим, выставляют их на торги с молотка.

Тем не менее из-за комплекса действий болгарского правительства страна уже попала в список враждебных по отношению к России. Сейчас вопрос о сохранении дипломатических отношений будет рассматривать МИД России.