Посол РФ в Болгарии: Петков нашел удобное для себя объяснение

Премьер Болгарии Кирил Петков назвал российского посла Элеонору Митрофанову в числе виновных в отставке коалиционного кабинета. В интервью "России 24" дипломат прокомментировала эти обвинения.

По ее словам, Петков нашел удобное для себя объяснение, поскольку вообще сейчас у них Россия во всем виновата.

Но на самом деле, отметила Митрофанова, в прошлом году был огромный правительственный и парламентский кризис. "Три раза проходили выборы в парламент. Наконец-то парламент собрался. Парламент очень разнонаправленный. Чтобы преодолеть кризис, было сформировано коалиционное правительство", – напомнила посол.

"Продолжаем перемены" во главе с Кирилом Петковым – это абсолютно новая партия. Они производили очень хорошее впечатление, поскольку они говорили: "Мы не правые и не левые, мы – за Болгарию", что очень хорошо воспринималось болгарским народом.

Но когда началась антироссийская истерия, а народ Болгарии традиционно хорошо относится к России, у многих такая политика вызвала недоумение.

За это время – с введения антироссийских санкций – в стране сильно выросла инфляция, все это отразилось на благосостоянии граждан страны. Еще одним камнем преткновения стало вступление Северной Македонии в ЕС, которое Болгария не поддерживает.

Это два вопроса, по которым в парламенте было большое несогласие, сказала Митрофанова.

Ранее парламент Болгарии вынес вотум недоверия кабинету Кирила Петкова. Тот обвинил в своей отставке трех политиков и российского посла в Болгарии.

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