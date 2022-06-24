Болгария отвергла премьера-русофоба

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству. Антироссийские санкции довели болгар до крайней нищеты.

Этим утром жители Болгарии проснулись в стране без правительства. Накануне парламент отправил в отставку премьера-русофоба. Даже поддержка сторонников Кирилу Петкову не помогла.

Решение поддержали 123 депутата, против – 115. Теперь парламентские партии должны сформировать новое правительство. Если не получится — президент распустит Народное собрание и назначит досрочные выборы. Свергнутый премьер Кирил Петков, пришедший к власти лишь полгода назад, заявил, что продолжит битву за победу.

"Мы обещаем, что продолжим эту битву за восстановление государства, и однажды у нас будет Болгария без мафии, успешная, процветающая европейская страна", – пообещал бывший премьер.

Петков всегда придерживался прозападной повестки. Его правительство поддержало антироссийские санкции, отказалось платить за российский газ в рублях. В итоге поставки прекратились. Таким образом острый политический кризис стал следствием глобальных экономических проблем. Болгары и до этой весны оставались "бедными родственниками" в европейской семье, но сегодня людей фактически поставили на грань выживания. Инфляция уже достигла 18%. Цены на продукты растут быстрее, чем любой другой стране Евросоюза. Масло подорожало на 40%, хлеб на 20. Расходы на продовольствие практически полностью съедают доходы семьи.

Чтобы добиться отставки правительства, сотни людей неделями митинговали на улицах Софии и Варны. Они недовольны тем, что власти больше интересуются событиями на Украине, а не тем, что происходит на родине. Действительно, 110 тысяч украинцев, которые получили в Болгарии временную защиту, стали для страны и так едва сводящей концы с концами настоящей головной болью. То, недовольные отелями, они громят номера, то, обиженные недостаточным сочувствием, – памятники.

На защиту советского памятника от украинских провокаторов встали сами жители Болгарии. В Софии неизвестные написали оскорбительные фразы на монументе освободителям города. В Бургасе осквернили памятник Алеше. Пострадал мемориал советскому воину в городе Стара-Загора. Отмывали их тоже горожане. Политики-русофобы – чья историческая память оказалась короче народной – на вандализм предпочли закрыть глаза. А некоторые монументы и вовсе предлагали снести.

"Во Второй мировой войне советские войска принесли свободу и независимость Болгарии – это их выражение – они клялись, что дружба народов навеки, замечательный памятник Алеше поставили, – напоминает политолог Юрий Светов. – Как только изменились обстоятельства, так сразу Болгария антисоциалистическая, антикоммунистическая, надо люстрации проводить, памятник Алеше пытались снести. Это люди, которые себя называли братушками, говорили о вековой дружбе".

Эти "братушки" в свое время похоронили и строительство "Южного потока". Вместо того, чтобы стать газовым хабом, Болгария отказалась от собственной энергетической безопасности.

Теперь же в кризисе София обвиняет Москву. Даже за собственную отставку болгарский премьер возложил ответственность не только на местных политиков, но и посла России.

"То, что Митрофанова виновата – это, наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата", – прокомментировала Элеонора Митрофанова, посол РФ в Софии. То, что Болгария поддержала санкции, у многих вызвало как минимум недоумение, подчеркнула дипломат.

Слова премьера Болгарии иронично прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на то, что, список "виноватых" неполный. В нём явно не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Впрочем, супергерой республике точно бы не помешал. В истории с затяжным политическим кризисом одна надежда на чудо.