Лавров: работа посольства невозможна, ответим болгарам взаимностью

Это заявление Лавров сделал на брифинге после встречи с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа.

София захотела выслать 70 российских дипломатов в конце июня 2022 года. Исполняющий обязанности премьера Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной высылки была якобы шпионская деятельность российских дипломатов. Правительству Петкову было высказано недоверие. Сам болгарский экс-премьер обвинил в своей отставке российского посла в Болгарии Элеонору Митрофанову и трех болгарских политиков. Высылка российских дипломатов для Кирила Петкова стала местью за "российский след" в его отставке.

Москва "примет очень решительные меры", заявила российский посол в Софии Элеонора Митрофанова. Она пригрозила закрытием дипмиссии.