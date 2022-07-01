МИД РФ о посольстве в Болгарии: ситуация серьезная

28 июня власти Болгарии объявили персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России, обвинив их в шпионаже. С учетом членов их семей до 3 июля страну должны покинуть около 200 человек.

По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, произошедшее "не влезает ни в какие рамки".

"Это акция носит не только недружественный, а откровенно враждебный характер", – указал он, пояснив, что фактически российское посольство было лишено возможности функционировать.

Ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что готова поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии. Болгарский МИД, по ее словам, проигнорировал обращение по поводу массовой высылки дипломатов.