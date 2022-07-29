ШОС: тотальная гибридная война против России затрагивает и КНР

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов считает, что ШОС следует бороться с западными фейками, заполонившими информационное пространство.

Выступая на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС, Логвинов заявил, что против РФ ведется тотальная гибридная война, пишет РИА Новости.

По словам замгенсека ШОС, информационные технологии получили прямое военное применение.

"Медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений", – убежден Логвинов.

Информационная война против России начинает "перехлестываться" на Китай", добавил Логвинов.

Замгенсека напомнил, что Шанхайская организация сотрудничества всегда была "объектом нескрываемо неприязненных комментариев" в западной прессе. За два десятка лет позиция Запада не изменилась, продолжил Логвинов, что отчетливо было видно в январе этого года. Замгенсека ШОС пояснил, что ШОС вместе ОДКБ поддержала законное правительство Казахстана во время беспорядков.