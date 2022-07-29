В сгоревшем хостеле погибли трое россиян и пятеро мигрантов

При пожаре в хостеле на первом этаже многоквартирного дома на юге Москвы, на улице Алма-Атинской, погибли, по предварительным данным, трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии.

Трое россиян и пятеро граждан бывших союзных республик Средней Азии погибли при пожаре в хостеле на юге Москвы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

Пожар в хостеле на первом этаже жилого дома на юге Москвы, на улице Алма-Атинской, произошел накануне ночью. Погибли восемь человек, еще четверо госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло гибель людей. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

По данным прокуроров, владелец сгоревшего хостела ранее привлекался к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.