Орбан: военная стратегия Запада на Украине провалилась

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что боевые действия на Украине прекратятся только в результате переговоров между Россией и США. Военная стратегия Запада провалилась, заявил Орбан в интервью радиостанции "Кошут".

"Пока США считают, что данная военная стратегия может привести к результатам, никаких изменений не будет", – отметил венгерский премьер.

Орбан считает заблуждением мнение, что Украина сможет победить Россию на поле боя. Антироссийские санкции также не достигнут результата, так как не смогут дестабилизировать РФ.

"Весь мир не объединился против нее", – напомнил Орбан.

По мнению Орбана, Европе требуется новая система безопасности, пишет ТАСС.

"Вы не потушите пожар с помощью огнемета. Америка должна сыграть здесь ключевую роль. Это называется прокси-войной", – добавил он.