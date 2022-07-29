Украинских террористов, готовивших взрыв в Липецке, учили иностранцы

Боевиков из состава украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), собиравшихся устроить теракт в Липецке, готовили иностранные инструкторы, об этом сообщили в ФСБ России.

Как стало известно в пятницу, 29 июля, злоумышленники прошли специальную подготовку в учебном центре ВСУ "Десна", где ими занимались иностранцы. В числе прочего, им преподавали такие дисциплины, как ведение разведки и диверсии в тылу.

При этом, деятельность группы курировалась Службой безопасности Украины.

Напомним, что задержанные террористы – возглавлявший группу 34-летний мужчина, в прошлом судимый за педофилию, и две его подельницы 1986 и 1978 годов рождения, прибыли в Россию, чтобы взорвать бомбу в людном месте на объекте транспортной инфраструктуры в Липецке.

Как уточняют силовики, речь идет об автостанции "Сокол", которая и должна была стать целью атаки.

"Взрывное устройство представляло собой пластиковую емкость размером пять литров, заряд взрывчатого вещества, четыре тротиловые шашки общей массой 1,6 кг, электрокабель, поражающие элементы в виде гвоздей, гаек и шурупов. Исходя из конструктивных особенностей, радиус его поражающего действия составлял до 500 метров", – рассказал оперативник ФСБ России.

Диверсанты проверяли бдительность российских силовиков и горожан, оставляя сумки и пакеты в людных местах, в том числе – на вокзалах и остановках.

Известно, что правоохранители обнаружили в тайнике элементы бомбы и нашли переписку террористов, свидетельствующие об их замыслах.

В настоящее время расследование обстоятельств преступления продолжается, возбуждено несколько уголовных дел.