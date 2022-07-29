Предотвращенный теракт в Липецке: кто стоит за диверсантами

Диверсионно-разведывательная группа, которая прошла обучение в спеццентре ВСУ под руководством иностранных инструкторов, планировала крупный теракт на транспорте в Липецке. Осуществить задуманное им помешали сотрудники ФСБ. В ходе спецоперации арестованы трое исполнителей.

Подозреваемых задержали на проселочной дороге, в лесополосе – там, где они меньше всего этого ожидали. За ними правоохранители следили давно.

На кадрах оперативной съемки видно, как мужчина и женщина с большой сумкой заходят в здание автовокзала. В следующий раз войти внутрь они попытались с ведром. Так, по собственному признанию, диверсанты проверяли бдительность полиции.

"Мы два раза выезжали на вокзал, ставили сумку и смотрели на реакцию полиции. Я должен был совершить террористический акт по указанию "Правого сектора" (запрещена в России) с помощью самодельного взрывного устройства. Данный акт я не смог довести до конца", – рассказал подозреваемый.

Среди задержанных ранее судимый за педофилию мужчина и две женщины. Все они – граждане Украины, входившие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенным в России "Правым сектором".

В мобильных телефонах задержанных кадры тренировок, обучались диверсанты на базах ВСУ, а также переписка с другими радикалами, в которой они обсуждали планы терактов и диверсий, обменивались информацией.

"Задержанные лица проходили спецподготовку в учебном центре ВСУ "Десна" под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника", – рассказал сотрудник ФСБ.

В тайнике, который диверсанты оборудовали в лесу, и куда, вероятно, направлялись в момент задержания, обнаружены составные части самодельного взрывного устройства.

"Данное изделие представляет собой пластиковый корпус объемом 5 литров, заряд взрывчатого вещества – 4 тротиловые шашки массой 1,6 кг, средство инициирования – электродетонатор, поражающие элементы в виде гвоздей, гаек и шурупов", – уточнил взрывотехник.

По словам специалистов, такая начинка обеспечивает больший поражающий эффект. Радиус разлета осколков может достигать 500 метров.

Следователям предстоит выяснить все подробности работы диверсионной группы и выявить имена тех, кто ее направлял. Возбуждено сразу несколько уголовных дел, ключевая статья – "Подготовка к террористическому акту".