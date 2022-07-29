Киев решил ликвидировать "азовцев" из-за неудобных показаний

Украинские военные формирования в ночь на 29 июля обстреляли из американской РСЗО HIMARS следственный изолятор в районе населенного пункта Еленовка. Там, как сообщалось ранее, содержатся пленные украинские военнослужащие, в том числе боевики "Азова".

По последним данным штаба территориальной обороны Донецкой народной республики, погибли 53 человека, 75 были ранены.

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя в эфире канала "Россия 24" этот ночной обстрел со стороны ВСУ, отметил, что "азовцы", которые содержались в колонии, давали неудобные для Киева показания. И в этом, подчеркнул он, был умысел обстрела.

По словам Пушилина, чтобы они не давали эти показания, киевский режим пошел на столь циничные шаги и решил пленных просто уничтожить.

Глава ДНР также рассказал, что перечень показаний украинских пленных вызывает особый интерес для следствия, потому что позволяет "выявить степень причастности тех или иных командиров, генералов, которые отдавали приказы".

"В том числе вплоть до офиса президента Владимира Зеленского", – уточнил Пушилин.

Это, отметил он, доказательная база, которая будет востребована на ближайших трибуналах.

На вопрос, есть ли среди пострадавших или погибших при обстреле иностранные наемники, глава ДНР ответил: "По моей информации, нет".

Также Денис Пушилин сообщил, что сотрудники исправительной колонии не пострадали.