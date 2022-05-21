Никакого героизма: как "азовцы" принимали решение о сдаче в плен

Никакого напускного героизма при решении о сдаче в плен на "Азовстали" не было – командиры отдали приказ, и все пошли сдаваться, рассказал в эфире "Соловьев LIVE" глава ДНР Денис Пушилин. Трансляция и полные выпуски программы доступны на медиаплатформе "Смотрим".

"Порядок у них сохранялся, и решение о сдаче в плен принимало командование", – пояснил он.

Многими из боевиков, засевших на "Азовстали", двигал простой прагматизм, в отдельных случаях – корысть и жажда наживы, и когда встал вопрос, выжить или нет, они выбрали – выжить. "Да, с белым флагом, сложив оружие, перечеркнув все предыдущие заявления, но выжить", – пояснил глава ДНР.

В числе боевиков есть и идейные националисты, но есть и просто циники, которые к фанатизму своих собратьев относятся даже с некоторым пренебрежением. Перелом у "азовцев" наступил, когда снаряды стали попадать в бункеры, и люди начали погибать десятками.

"В один бункер прилетело, и там погибли около 70 человек. В этот же день прилетает мина в другой бункер там погибают 34 человека. И все, дальше смерть", – сказал Пушилин.

Кроме того, российского руководство и донецкие власти последовательно доносили до националистов: есть два пути – остаться и погибнуть или сложить оружие, и тогда гарантирована жизнь.

Одно дело разговаривать лозунгами, другое дело – реально умирать", – отметил глава ДНР.

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