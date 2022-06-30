"Это калеки": Пушилин сообщил подробности об обмене военнопленными

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил подробности об обмене военнопленными. В эфире телеканала "Россия 24" государственный деятель сообщил, что украинская сторона предпринимала попытки сорвать этот процесс.

Пушилин обратил внимание на то, что это самый крупный обмен с начала спецоперации. Украинской стороне были переданы порядка 37 боевиков разных националистических формирований, в их числе азовцы и айдаровцы. Все они точно не смогут встать в строй. "Это калеки, которые получили увечные травмы", — пояснил глава ДНР. Кроме того, со стороны украинских боевиков отбирались те, кому не были предъявлены обвинения и по кому не было доказательной базы по поводу преступлений.

Государственный деятель обратил внимание на то, что выдача киевскому режиму военнопленных не отменяет будущего трибунала над преступниками.

Что касается солдат, возвращенных из украинского плена, к абсолютному большинству из них применялись пытки. Условия содержания были за рамками нормального общения с пленными, отметил Пушилин.

Обмен военнопленными в формате 144 на 144 состоялся по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. В их числе 47 граждан ДНР. По словам омбудсмена республики Дарьи Морозовой, практически ко всем применялись пытки.