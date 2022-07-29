"Много нюансов": Песков прокомментировал инициативу ООН

Над предложением ООН о публикации соглашения о вывозе зерна с территории Украины необходимо подумать. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в документе "много нюансов", которые связаны с военными, работающими сейчас в совместном центре в Стамбуле, а такая информация обычно не носит публичный характер.

"Но в то же время нужно просто обдумать эту инициативу", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь также напомнил о связи экспорта украинского зерна со снятием ограничений на поставки российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.