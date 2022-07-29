"Леруа Мерлен" не комментирует торговлю крамольными обоями

Французский гипермаркет "Леруа Мерлен" отказался от комментариев по поводу скандала с продажей в Москве детских фотообоев, на которых Крым изображен принадлежащим Украине.

В пресс-службе ритейлера РИА Новости заявили, что пока заявлений не будет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проверить обращение граждан и направить запрос в компетентные органы.

Володин заявил, что "страна НАТО продвигает свою повестку на территории России любым способом".

Как рассказали очевидцы, на обоях также отсутствуют Южная Осетия, Абхазия и республики Донбасса.