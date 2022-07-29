Тема:

Российский Крым 1 час назад

29 июля 2022 17:56

"Леруа Мерлен" не комментирует торговлю крамольными обоями


VisualRian

Французский гипермаркет "Леруа Мерлен" отказался от комментариев по поводу скандала с продажей в Москве детских фотообоев, на которых Крым изображен принадлежащим Украине.

В пресс-службе ритейлера РИА Новости заявили, что пока заявлений не будет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проверить обращение граждан и направить запрос в компетентные органы.

Володин заявил, что "страна НАТО продвигает свою повестку на территории России любым способом".

Как рассказали очевидцы, на обоях также отсутствуют Южная Осетия, Абхазия и республики Донбасса.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество Александр Володин супермаркет обои Крым новости

Ранее по теме